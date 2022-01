Das öffentliche Übernahmeangebot des französischen Umweltkonzerns Veolia für seinen Wettbewerber Suez lief am vergangenen Freitag aus. Laut vorläufigen Angaben hat Veolia dadurch 86,22 Prozent des Suez-Kapitals und der Stimmrechte erlangt. Veolia kündigte an, in Einklang mit den allgemeinen Vorschriften der Finanzbehörde AMF die Wiedereröffnung des Angebots vom 12. bis einschließlich 27. Januar zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...