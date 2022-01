Zertifikate auf Krypto-Währungen waren 2021 mit einem Umsatz von über einer Milliarde Euro erneut die beliebtesten Produkte an der Frankfurter Zertifikatebörse. Insgesamt betrug das Handelsvolumen im vergangenen Jahr 18,4 Mrd. Euro (2020: 21,1 Mrd. Euro). "Im Jahr 2021 konnten wir gemeinsam mit unseren Emittenten das Angebot an Zertifikaten auf Krypto-Währungen weiter ausbauen. Mit über 900 Produkten auf insgesamt 29 Krypto-Basiswerte bieten wir damit das größte Angebot an Krypto-Produkten im Zertifikatebereich in Deutschland an. Dies ermöglicht es Anleger*innen, schnell und unkompliziert über das eigene Wertpapierdepot Krypto-Währungen zu handeln", sagt Florian Claus, Vorstand der Börse Frankfurt Zertifikate AG.

