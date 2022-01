Und hier die Ergebnisse der Runde 1 des 10. Aktienturnies by IRW-Press und Paarungen bzw. Auftakt Achtelfinale. Zwischenstände stets live unter http://www.boerse-social.com/tournament .Österreichische Post hatte in Runde 1 ein Freilos. Pierer Mobility besiegte in Runde 1 AT&S mit 0.00% zu -2.77%.Österreichische Post ( Akt. Indikation: 38,65 /38,75, -0,64%)Pierer Mobility ( Akt. Indikation: 88,20 /88,80, -1,23%)UBM besiegte in Runde 1 Strabag mit 0.92% zu -0.14%. Knaus Tabbert besiegte in Runde 1 Andritz mit 2.53% zu 1.19%.UBM ( Akt. Indikation: 43,70 /43,80, 0,11%)Knaus Tabbert ( Akt. Indikation: 55,60 /56,10, -1,50%)Frequentis besiegte in Runde 1 Verbund mit 18.73% zu -5.61%. Do&Co besiegte in Runde 1 Immofinanz mit 7.96% zu -0.53%.Frequentis ( Akt ....

