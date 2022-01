Audio-Link zu dieser Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2578 Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in Wiener Börse Plausch #50 wieder über das aktuelle Geschehen in Wien. Heute geht es um Frequentis, OMV und VIG, teilweise Unerklärbares bei Immofinanz, dazu NET und startup300. bzw. Wolftank. Dazu die Runde 1 im Aktienturnier by IRW-Press. Erwähnt werden: Heimo Scheuch und das Jahresdenken, vgl. https://open.spotify.com/episode/4HXhUVMfJrHLS1yu4pkA71 Die Jänner-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von Wienerberger, CEO Heimo Scheuch hat sich im Q4 ebenfalls unter die Podcaster gemischt: ...

