Die taiwanesische Foxconn-Tochter Ennoconn, die ca. 26 Prozent an S&T hält, bekommt voraussichtlich über ein Privat Placement eine Investition von knapp 40 Mio. US-Dollar von Google, wie Medien berichten. Die beiden Unternehmen sollen bei weiteren Metaverse-Projekten in Taiwan zusammenarbeiten wollen, heißt es. Nach Abschluss der Transaktion wird Google 4,6 Prozent der Anteile an Ennoconn übernehmen. Die Analysten der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe sehen dies für S&T positiv und lassen S&T auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro. Die Experten gehen davon aus, dass Google sich der technologischen und finanziellen Bedeutung von S&T für Ennoconn sehr bewusst ist.

