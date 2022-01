Der internationale Technologiekonzern Andritz setzte einen neuen HERB-Chemikalienrückgewinnungskessel mit einer Kapazität von 950 Tagestonnen erfolgreich für die indische JK Paper Limited in Betrieb. Der Kessel ist für die Verarbeitung von Schwarzlauge aus Hartholz ausgelegt und ermöglicht einen umweltfreundlichen und energieeffizienteren Betrieb im Vergleich zum Kessel mit Direktverdampfer, der derzeit im Werk eingesetzt wird. Dies wird die Zellstoffproduktion und das Kraft-Wärme-Verhältnis des Werks erheblich steigern. Der Kessel bietet auch eine einzigartige Luftführung zur Minimierung der Luftemissionen. JK Paper Ltd. ist einer der führenden integrierten Zellstoff-, Papier- und Verpackungskartonhersteller in Indien, der hochwertige ...

