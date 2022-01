UBM hat mit Daniel Pfister einen weiteren Geschäftsführer in Deutschland bestellt. "Aufgrund der allein in Deutschland mit 1,2 Mrd. Euro gefüllten Rekord-Pipeline und bevorstehenden weiteren Expansionsschritten wurde die Geschäftsführung der UBM Development Deutschland GmbH erweitert", teilt das Unternehmen mit. Pfister, schon bisher kaufmännischer Leiter und Prokurist, wurde zum 1. Januar 2022 als drittes Mitglied neben Andreas Thamm (Vorsitzender) und Werner Huber, in die UBM Deutschland-Geschäftsführung der UBM Deutschland berufen. "Mit Daniel Pfister haben wir einen ausgewiesenen Finanzexperten, der das Wachstum der UBM in Deutschland optimal begleiten und damit die Geschäftsführung wesentlich stärken wird", zeigt ...

