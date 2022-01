Heute ist der erste Handelstag des neuen Green Corporate Bond der S Immo AG an der Wiener Börse. Die 5-jährige Unternehmensanleihe ist mit 1,25 Prozent pro Jahr verzinst. Mit einer Stückelung von 500 Euro richtet sich das Unternehmen damit auch an private Anleger. Das Gesamtnominale beträgt bis zu 50 Mio. Euro. Es ist bereits der zweite Green Bond und die achte Anleihe des Unternehmens, die an der Wiener Börse notiert. Insgesamt werden in Wien aktuell 58 ESG-Bonds gelistet. Als Teil des Emissionsprozesses wurde seitens der S Immo ein Green Bond Framework unter Berücksichtigung internationaler Standards (Green Bond Principles) erstellt. Dieses wurde im Rahmen einer Second Party Opinon durch Sustainalytics extern geprüft und die Auswirkungen der Projekte ...

