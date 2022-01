Amazon: deutliche Wendesignale bei der Aktie des E-Commerce-Giganten >>> PULLBACK mit AMZN <<<

Umkehrkerze & Outside Reversal - die Amazon-Aktie (AMZN) könnte bald wieder teurer sein! Spielt der Gesamtmarkt mit?

Symbol: AMZN ISIN: US0231351067

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Amazon-Aktie liegt nach einem deutlichen Abverkauf mit rund 11 Prozent im Halbjahresminus. Anzeichen für eine technische Gegenreaktion liefert allerdings die Chartformation mit einer Umkehrkerze, die gestern kurz ziemlich weit unter den Doppelboden der letzten beiden Pivot-Tiefs reichte. Das Niveau wurde rasch zurückerobert und hätte am gestrigen Montag auch Möglichkeiten für Intraday-Setups geboten.

Chart vom 11.01.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 3229.72 USD





Meine Expertenmeinung zu AMZN

Meinung: Der E-Commerce-Konzern mischt auch in der Server-Technologie, in der Logistik und beim autonomen Fahren mit. Es ist davon auszugehen, dass Jeff Bezos mit seinem Unternehmen auch künftig in vielen Bereichen mit vorn dabei sein wird.

Setup

Mögliches Setup: Trigger und Stopp Loss setzten wir ober- und unterhalb der Kurslücke vom Wochenende. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 1. Februar, so dass wir die Gewinne eine Weile laufen lassen könnten. Wünschenswert für den Trade wäre, dass auch der Gesamtmarkt die Kurve nach oben hinbekommt. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in AMZN.

Veröffentlichungsdatum: 11.01.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/amazon-deutliche-wendesignale-bei-der-aktie-des-e-commerce-giganten/