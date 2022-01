Die Vergütungen bei Geschäftsführern in der kommunalen Ver- und Entsorgungswirtschaft liegen deutlich unter jenen in der Privatwirtschaft. Zudem bestehen erhebliche Unterschiede hinsichtlich variabler Komponenten. Allerdings zeigen sich die Vergütungen in der öffentlichen Ver- und Entsorgungswirtschaft auch weitaus weniger krisenanfällig. Das geht aus dem "Vergütungsbenchmark Energie + Wasser + Entsorgung" ...

