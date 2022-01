Heute im gabb: Um 11:44 liegt der ATX TR mit +1.02 Prozent im Plus bei 8058 Punkten (Ultimo 2021: 7849, 2.67% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Andritz mit +4.25% auf 46.37 Euro, dahinter AT&S mit +3.94% auf 42.2 Euro und Flughafen Wien mit +2.22% auf 27.6 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15951 (+0.58%, Ultimo 2021: 15884, 0.42% ytd). - ATX TR nimmt neuen Anlauf auf das High, hohe Volumina, Andritz stark, aber ohne Pokalchance- PIR-News: CA Immo vermietet, S Immo-Green Bond an der Börse, Andritz nimmt Anlage in Betrieb, UBM stockt Team auf, bei Voquz gehen Aufträge ein, Research zu Valneva, RHI Magnesita, S&T, Evotec erhält Zahlung- Kurze zu voestalpine, Semperit, ams- Unser Robot sagt: Mayr-Melnhof, Porr, AT&S und weitere Aktien auffällig; Norbert ...

