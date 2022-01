Um 11:41 liegt der ATX TR mit +0.97 Prozent im Plus bei 8054 Punkten (Ultimo 2021: 7849, 2.62% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Andritz mit +4.20% auf 46.35 Euro, dahinter AT&S mit +3.94% auf 42.2 Euro und Rosenbauer mit +2.07% auf 46.95 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15947 (+0.55%, Ultimo 2021: 15884, 0.39% ytd). Gestern hatte es noch vom All-time-High bei 8074,2 ATX TR-Punkten eine Korrektur gegeben, aber mit 254,7 Mio. Euro das bisherige Rekordvolumen 2022. Im Achtelfinale, der Runde der letzten 16, des 10. Aktienturniers presented by IRW-Press, steht es derzeit so. Da Titelverteidiger Andritz in der 1. Runde ausgeschieden ist, wird der Wanderpokal fix wechseln. Der einzige, der den Wanderpokal fix holen kann, ist Palfinger, weil man das Turnier bereits 2x gewonnen hat. Bei ...

