Podcast: https://boersenradio.at/page/podcast/2581Heute geht es um Andritz, einen Antritt mit Hallo Semperit, ein Österreich-Rätsel von Noah Leidinger, einen Frequentis-Sieg sowie Input von u.a. Robert Ottel. ]Der ATX TR gewann am Dienstag 1,11% auf 8065,74 Punkte. Year-to-date liegt der ATX TR nun 2,76% im Plus. Es gab bisher 5 Gewinntage und 2 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 0,11%, vom Low ist man 2,76% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2022 ist der Dienstag mit 1,74%, der schwächste ist der Montag mit -0,55%. Die aktuell längste Serie: Immofinanz mit 3 Tagen Plus in Folge (Performance: 1.07%) - die längste Serie dieses Jahr: Mayr-Melnhof 5 Tage (Performance: 10.09%). Die ATX TR-Stundenentwicklung vom Dienstag: In der Eröffnungsstunde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...