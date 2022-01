Der französische Impfstoffentwickler Valneva sorgt heute endlich einmal wieder für positive Schlagzeilen. Nachdem es zuletzt an der Börse heftig in den Keller ging, schießt die Aktie heute mehr als sieben Prozent nach oben. Nach der Durststrecke der vergangenen Tage mit teilweise heftigen Kursverlusten könnte das nun vielleicht sogar der lang ersehnte Startschuss für eine große Aufholjagd sein…

Ende November kratzte der Kurs noch an der Marke von 30 Euro und alles sah danach aus, als könne die Aktie diese Allzeithochs überwinden. Doch vor allem in der ersten Woche des neuen Jahres ging es massiv nach unten. Im Tief verlor Valneva in den vergangenen sechs Wochen rund 50 Prozent an Wert! Heute kann sich der Kurs deutlich erholen und erobert die Marke von ...

