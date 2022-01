Aktien: Biontech investiert in Krebsforschung - Aktie auf Mehrmonatstief

Anzeige / Werbung Das Mainzer Biotechnologieunternehmen Biontech möchte für die Entwicklung von Immuntherapien zur Behandlung von Krebs und anderer Erkrankungen mit der britischen Crescendo Biologics bei der zusammenarbeiten. Dafür investiert der Mainzer Corona-Impfstoffentwickler im Zuge der Partnerschaft 40 Mio. Dollar als Vorauszahlung. Zudem soll Crescendo erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von insgesamt mehr als 750 Mio. Dollar erhalten. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. An allen Immuntherapien, die aus der Kooperation hervorgehen, wird Biontech die exklusiven weltweiten Entwicklungs- und Vermarktungsrechte halten. Crescendo erhält im Gegenzug Lizenzgebühren auf Umsätze mit den Produkten. Die Zusammenarbeit ist zunächst auf drei Jahre angelegt. Die Plattform von Crescendo biete hervorragende Eigenschaften, um neue Zielstrukturen und Kombinationen zu erschließen, hieß es von Biontech. Die Mainzer sehen darin ein großes Potenzial, um multi-spezifische mRNA und programmierbare zellbasierte Therapien für eine Reihe von Krankheiten zu entwickeln. Biontech-Aktie bleibt unter Druck

Die Aktie von Biontech erlebt seit Ende November einen erneuten Kursrutsch und fällt auf das tiefste Niveau seit Anfang Juli zurück. Auch der MACD (Momentum) fällt noch und stützt den Abwärtstrend. Die 200-Tagelinie (rot) ist bereits zu Beginn des Jahres unterschritten worden. Die nächste Unterstützungslinie liegt bei 146 Dollar. Enthaltene Werte: US7170811035,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )