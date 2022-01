Der Papier- und Verpackungshersteller International Paper Co. (ISIN: US4601461035, NYSE: IP) wird eine Quartalsdividende von 0,4625 US-Dollar je Aktie ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 15. März 2022 (Record date: 18. Februar 2022). Auf das Jahr gerechnet werden 1,85 US-Dollar ausgeschüttet. Die Aktie weist beim derzeitigen Börsenkurs von 48,52 US-Dollar (Stand: 11. Januar 2022) eine ...

