BASF konnte aufgrund des angekündigten Aktienrückkaufprogramms an Terrain gewinnen und den eingeschlagenen Abwärtstrend verlassen. Das erreichte Kursniveau könnte nachhaltig sein, nachdem das Rückkaufprogramm den Gewinn pro Aktie nachhaltig steigert. Weiters könnte der Wert auch von der Rotation aus den Wachstumswerten hin zu den Value-Aktien profitieren. Der Chemieriese BASF hat am 4. Januar 2022 überraschend einen milliardenschweren Aktienrückkauf angekündigt. Von Januar 2022 bis Ende 2023 will ...

