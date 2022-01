DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:25 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.708,00 +0,1% -1,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.849,00 +0,1% -2,9% Euro-Stoxx-50 4.301,46 +0,5% +0,1% Stoxx-50 3.816,58 +0,4% -0,1% DAX 15.974,30 +0,2% +0,6% FTSE 7.532,02 +0,5% +1,4% CAC 7.208,56 +0,4% +0,8% Nikkei-225 28.765,66 +1,9% -0,1% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 169,97 +0,18 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. -0,04 -0,02 +0,14 US-Rendite 10 J. 1,75 +0,01 +0,24

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,67 81,22 +0,6% 0,45 +8,6% Brent/ICE 84,01 83,72 +0,3% 0,29 +7,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.817,18 1.821,58 -0,2% -4,40 -0,7% Silber (Spot) 22,75 22,78 -0,1% -0,03 -2,4% Platin (Spot) 973,00 975,12 -0,2% -2,12 +0,3% Kupfer-Future 4,56 4,43 +2,9% +0,13 +2,1%

Am Ölmarkt legen die Preise etwas zu. In den USA sind die Rohöllagerbestände in der zurückliegenden Woche um 1,1 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich indessen um 10,9 Millionen Barrel. Die Blicke richten sich nun auf die offiziellen Daten, die am Nachmittag (MEZ) veröffentlicht werden.

AUSBLICK AKTIEN USA

An der Wall Street zeigen sich die Futures auf die wichtigsten Aktienindizes wenig verändert. Mit Spannung werden die Daten zu den US-Verbraucherpreisen für Dezember erwartet. Ökonomen prognostizieren hier einen weiteren Anstieg auf 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, dies wäre der höchste Stand seit 1982. Allerdings wird erwartet, dass damit der Höhepunkt der Preissteigerung erreicht wird. Sollte diese Marke jedoch deutlich überschritten werden, dürfte der Druck auf die Notenbank, die geldpolitischen Zügel anzuziehen, weiter zunehmen. Jüngst hatten Sorgen über eine schnellere Zinserhöhung durch die US-Notenbank die Aktienmärkte belastet. Zudem richtet sich die Aufmerksamkeit auf die anstehende Berichtssaison. Die von Microsoft (+0,5%) geplante Übernahme des US-Softwareunternehmens Nuance Communications (-0,1%) wird von der britischen Wettbewerbsaufsicht geprüft. Wie die britische Competition and Markets Authority (CMA) mitteilte, hat sie eine formale Untersuchung eingeleitet, um festzustellen, ob der Zusammenschluss den Wettbewerb in den britischen Märkten beeinträchtigen würde.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Verbraucherpreise Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+7,0% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+6,8% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+5,4% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+4,9% gg Vj 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Beige Book

FINANZMÄRKTE EUROPA

Leicht im Plus zeigen sich Europas Aktienmärkte. Im Fokus steht allein die US-Inflation am frühen Nachmittag. Von den Verbraucherpreisen (CPI) wird ein erneuter Anstieg um 7,0 Prozent erwartet. Ein über Erwarten schnellerer Anstieg könnte die Börsen wieder in den Zinsangst-Modus zurückbringen. Teamviewer (+15,5%) hat überzeugende Zahlen vorgelegt. Im Gesamtjahr 2021 dürften die wichtigen Billings bei rund 548 Millionen liegen, was am oberen Rand der erwarteten Spanne liegt und einem Wachstum von 19 Prozent entspreche. Philips brechen um über 14 Prozent ein. Das EBIT habe 9 Prozent unter den Erwartungen gelegen, heißt es von den Jefferies-Analysten. Ursächlich seien Lieferengpässe und der Rückruf von Beatmungsgeräten aus dem Segment Sleep Care wegen möglicher Gesundheitsrisiken. Bei Süss Microtec geht es nach schwachen vorläufigen Zahlen um 7,2 Prozent abwärts. Diese lagen trotzt guter Auftragseingänge weiter unter den Prognosen. Sainsbury legen 2,8 Prozent zu. Positiv wirkt eine erhöhte Prognose des britischen Einzelhändlers für den bereinigten Vorsteuergewinn. Beim Lieferdienst Just Eat Takeaway geht es nach Zahlen 5,9 Prozent höher. Die Südzucker-Tochter Cropenergies hat im Quartal trotz deutlich gestiegener Rohstoff- und Energiepreise spürbar mehr verdient. Der Jahresüberschuss kletterte auf 35,2 Millionen von 22 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Gewinnmitnahmen nach erstem Plus lassen die Aktien 0,6 Prozent nachgeben. Brain Biotech legen 6,4 Prozent zu. Ein Händler verweist darauf, dass Brain ein biochemisches Patent eingereicht hat und dieses nun Erfolgschancen beim Europäischen Patentamt hat.

DEVISEN

zuletzt +/- % Mi, 8:14 Uhr Di, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1364 -0,0% 1,1366 1,1362 -0,1% EUR/JPY 131,13 +0,0% 131,05 131,10 +0,2% EUR/CHF 1,0487 -0,1% 1,0499 1,0496 +1,1% EUR/GBP 0,8332 -0,1% 0,8336 0,8344 -0,8% USD/JPY 115,39 +0,1% 115,30 115,39 +0,2% GBP/USD 1,3639 +0,0% 1,3634 1,3619 +0,8% USD/CNH (Offshore) 6,3719 -0,1% 6,3685 6,3782 +0,3% Bitcoin BTC/USD 43.167,89 +1,0% 42.555,59 42.546,94 -6,6%

Der Dollar bewegt sich im Vorfeld der Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise auf dem am Vortag erhöhten Niveau seitwärts. Der Euro kostet 1,1364 Dollar, der Dollarindex liegt minimal im Minus. Er war nach den eher etwas taubenhaft gefallenen Aussagen von US-Notenbankchef Powell am Vortag auf den niedrigsten Stand seit Ende November gefallen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die neuesten Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell haben an den Börsen für eine kleine Rally gesorgt. Powell hatte sich in einer Rede nicht so falkenhaft gezeigt wie jüngst einige andere Vertreter aus Kreisen der US-Notenbank. Gekauft wurden vor allem als besonders zinsempfindlich geltende Technikaktien, die zuletzt unter Druck gestanden hatten. Rückenwind für die chinesischen Börsen lieferten auch Preisdaten aus China. Sie fielen knapp unter den Prognosen aus, was Spielraum für die chinesische Notenbank bedeuten könnte. In Hongkong legte der Technikwert JD.com nach positiven Analystenkommentaren um 9 Prozent zu. Auch für die Branchentitel Meituan (+8,8%), Alibaba (+5,4%) und Tencent (+3,9%) ging es nach oben. Aktien von Elektroautozulieferern waren gesucht, nachdem Daten für 2021 nach einem dreijährigen Rückgang erstmals wieder steigende Absätze zeigten. Der Kurs des Batterieherstellers Contemporary Amperex Technology (CATL) legte um gut 5 Prozent zu, Zijin Mining und Ganfeng Lithium ebenso. Das Papier des Autobauers BYD verteuerte sich um 6,8 Prozent, Geely Auto gewannen 5,7 Prozent. CNOOC machten einen Satz um 7,5 Prozent, nachdem der Ölförderer Pläne zur Erhöhung der Produktion mitgeteilt hatte. In Tokio ging es für den Ölwert Inpex um 6,8 Prozent nach oben. In Seoul stieg der Kurs des Ölverarbeiters SK Innovation um 9,5 Prozent. In Sydney legten Woodside und Santos um 4,2 bzw 3,6 Prozent zu. Die Ölpreise bewegten sich im asiatischen Handel zwar kaum, waren am Vortag aber kräftig gestiegen. Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (-0,8%) und Hyundai Heavy Industries (+1,4%) litten nur zwischenzeitlich stärker darunter, dass die EU-Wettbewerbsbehörde den geplanten Zusammenschluss der beiden Werften blockieren könnte. Hyundai Development brachen um 19 Prozent ein, nachdem ein von dem Unternehmen gebautes Gebäude eingestürzt war. Afterpay stiegen in Sydney um 4,3 Prozent. Die im ASX enthaltene Aktie wird ab 19. Januar vom Handel suspendiert, nachdem die im August angekündigte Übernahme durch Block nun endgültig grünes Licht von den Behörden erhalten hat.

CREDIT

Die Risikostimmung an den europäischen Kreditmärkten zeigt sich auch zur Wochenmitte stabil. Die Marktstrategen der ING erwarten große CSPP-Käufe durch die Europäische Zentralbank im Januar aufgrund des zu erwartenden großen Angebots. Der Januar werde voraussichtlich ein reger Monat für Neuemissionen sein, so dass die EZB in den kommenden Wochen sehr aktiv auf dem Primärmarkt sein wird. In den letzten beiden Tagen war die EZB bereits mit überdurchschnittlich vielen Aufträgen auf dem Primärmarkt unterwegs. Dies habe den Angebotsdruck auf die Spreads etwas geringer gehalten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW verkauft wegen Chip-Krise im 4. Quartal weniger

BMW hat im vierten Quartal wegen anhaltender Lieferengpässe bei Halbleitern deutlich weniger Premiumautos abgesetzt. Dank der teils deutlichen Zuwächse in den ersten neun Monaten verzeichnete der Münchener DAX-Konzern aber im Gesamtjahr noch ein deutliches Absatzplus von knapp einem Zehntel.

Deutsche Post verkauft Greenplan in Management-Buyout

Die Deutsche Post verkauft die Greenplan GmbH, eine DHL-Routenplanungstool-Tochter, im Rahmen eines Management-Buyout. Eine entsprechende Vereinbarung mit dem aktuellen Management sei unterzeichnet worden, teilte der Bonner Logistik-Konzern mit.

Volkswagen-Konzern auch im Dezember mit Absatzeinbruch

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 12, 2022 07:28 ET (12:28 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.