In den ersten Tagen des neuen Börsenjahres dreht sich vieles um die steigenden Kapitalmarktzinsen in den USA und die daraus resultierende Sektor-Rotation an den Aktienmärkten. Die Kryptowährungen sind etwas aus dem Rampenlicht gedrängt worden. Dabei zeigt sich gerade beim Bitcoin eine äußerst spannende Entwicklung. Quelle: Pixabay Der Bitcoin-Kurs unterliegt oft wilden Schwankungen, die sich vor allem am Wochenende, wo munter gehandelt wird, bemerkbar machen. Dennoch greifen die typischen Regeln der Charttechnik bei der wohl bekanntesten Kryptowährung sehr gut. Gerade wenn ehemalige Tief- und ...

