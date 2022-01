Bei den im Titel genannten Aktie(n) gab es auffällig viel Handelsaktivität in den unten beschriebenen Sondersituationen. Fear of missing out - In den letzten 7 Tagen wurden diese Aktien (die im Zeitraum zumindest 5% zugelegt haben) am häufigsten gekauft Deutsche Bank DE0005140008-> Aktienprofil und Tradestatistik bei wikifolio.comSalzgitter DE0006202005-> Aktienprofil und Tradestatistik bei wikifolio.comAllianz DE0008404005-> Aktienprofil und Tradestatistik bei wikifolio.com Jumping the ship - In den letzten 7 Tagen wurden diese Aktien (die im Zeitraum zumindest 5% verloren haben) am häufigsten verkauft Nemetschek DE0006452907-> Aktienprofil und Tradestatistik bei wikifolio.comHelloFresh DE000A161408-> Aktienprofil und Tradestatistik bei wikifolio.comNvidia US67066G1040-> Aktienprofil ...

