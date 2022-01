Grund zum Feiern haben heute alle Tesla-Aktionäre. Derzeit liegt die Aktie bereits mit rund vier Prozent im Plus. Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 1104,02 USD. Gewinnen dadurch die Bullen die Oberhand?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen jetzt die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2022!

Kursverlauf von Tesla der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Tesla-Analyse einfach hier klicken.

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund neun Prozent. Bei 1208,00 USD liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Bullen und Bären werden sich also auch in den kommenden Tagen einen heißen Kampf liefern.

Anleger, die eher von einem Strohfeuer ausgehen, könnten die hohen Notierungen zum Baisse-Einstieg nutzen. Denn durch die gestiegenen Kurse sind Puts heute deutliche günstiger zu haben. Alle Tesla-Aktionäre finden in der heutigen Entwicklung dagegen eine Bestätigung.

Fazit: Wie geht es bei Tesla jetzt weiter? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...