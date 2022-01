Alibaba zaubert heute einen Blitzstart auf's Parkett. Schließlich liegt die Aktie aktuell mit rund vier Prozent im Plus. Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 136,83 USD. Ziehen sich die Bären nun komplett zurück und überlassen den Bullen das Feld?

Download-Tipp: Pünktlich zum anstehenden Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2022 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt pünktlich zum Beginn des Neuen Jahres hier ausnahmsweise kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Alibaba der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Alibaba-Analyse einfach hier klicken.

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. Immerhin fehlen bis zu den 4-Wochen-Hoch derzeit nur noch rund eins Prozent. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 138,70 USD ausgebildet. Spannung ist für die nächsten Tage also garantiert.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse macht den langfristig arbeitenden Börsianern momentan Sorgen. Bei 181,98 USD befindet sich diese Linie, womit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...