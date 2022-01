Schlatter Industries AG / Schlagwort(e): Ankauf

Schlatter stärkt strategische Position bei Anlagen zur Drahtherstellung



13.01.2022 / 06:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SCHLATTER INDUSTRIES AG - SIX SWISS EXCHANGE: STRN - ISIN: CH0002277314





Ad hoc-Mitteilung gem. Art.53 KR S c h l i e r e n, 13. Januar 2022. Die Schlatter Gruppe übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung von 51% an der italienischen Sokol Engineering S.r.l. Mit der Übernahme per 1. Januar 2022 stärkt Schlatter ihre strategische Position bei Anlagen zur Drahtherstellung und macht einen weiteren Schritt zum gesamtheitlichen Lösungsanbieter in der Drahtindustrie. Sokol Engineering S.r.l. mit Sitz im italienischen Tavagnacco (Udine) entwickelt und baut ein umfassendes Sortiment an Anlagen zur Drahtherstellung wie Kaltwalz-, Drahtzieh- und Streckanlagen und erzielt damit einen Nettoerlös von EUR 3.0 Mio. pro Jahr. Die neue Gesellschaft der Schlatter Gruppe wird unter dem Namen Schlatter Italia S.r.l. ihre bisherigen Aktivitäten weiterführen und ausbauen. Der Gründer der Firma, Herr Sokol Haxhiaj, wird die Schlatter Gruppe als Geschäftsführer und Gesellschafter mit seiner langjährigen Erfahrung weiter unterstützen. Die Kunden von Schlatter profitieren durch die Übernahme von einer erweiterten Systemkompetenz und einem umfassenden Ansprechpartner über die gesamte Wertschöpfungskette. Weitere Informationen Schlatter Industries AG Werner Schmidli Chief Executive Officer Telefon +41 44 732 71 70 Mobile +41 79 343 62 62 werner.schmidli@schlattergroup.com Agenda 26.01.2022 Publikation erste Finanzkennzahlen zum Geschäftsjahr 2021 31.03.2022 Publikation detailliertes Jahresergebnis 2021 mittels Medieninformation und Publikation des Geschäftsberichts auf der Website der Gesellschaft 03.05.2022 Ordentliche Generalversammlung 11.08.2022 Publikation Halbjahresbericht 2022 Schlatter Gruppe (www.schlattergroup.com)

Die Schlatter Gruppe ist ein weltweit führender Anlagenbauer für Widerstandsschweisssysteme, Web- und Ausrüstungsmaschinen für Papiermaschinenbespannungen sowie Drahtgewebe und -gitter. Mit ihrem langjährigen Know-how in der Anlagentechnik, Innovationskraft und zuverlässigem Kundenservice garantiert die am Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange kotierte Unternehmensgruppe für leistungsstarke und werthaltige Produktionsanlagen.



Diese Medieninformation enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon aus", "erwartet" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: der Wettbewerb mit anderen Unternehmen, die Auswirkungen und Risiken neuer Technologien, die laufenden Kapitalbedürfnisse der Gesellschaft, die Finanzierungskosten, Verzögerungen bei der Integration von Akquisitionen, die Änderungen des Betriebsaufwands, die Gewinnung und das Halten qualifizierter Mitarbeiter, nachteilige Änderungen anwendbaren Steuerrechts und sonstige in dieser Kommunikation genannte Faktoren. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. ------------------------------

Diese Medienmitteilung kann auf folgendem Link als PDF heruntergeladen werden:

Schlatter Ad hoc-Mitteilung gem. Art.53 KR



Falls Sie keine Medieninformationen der Schlatter Industries AG mehr erhalten möchten, bitten wir Sie um eine Nachricht an: pascale.lehmann@lehmanncom.ch

Ende der Ad-hoc-Mitteilung