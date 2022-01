Wall Street erholt sich Der US500 zieht sich am Donnerstag leicht von dem gestern Nachmittag erreichten Wochenhoch zurück und notiert unter dem 61,8%-Retracement der vorherigen Korrektur, das gestern nicht nachhaltig überwunden werden konnte. Am Mittwoch stieg der Index zwar, da der Bericht über die US-Verbraucherpreise den Prognosen entsprach, doch die Erholung verlor an Dynamik. Die Inflation lag im Dezember mit 7% auf dem höchsten Stand seit 39 Jahren, sodass die Fed handeln muss. Die Märkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...