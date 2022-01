Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Erneute Gewinne gab es für den heimischen Markt, der ATX konnte auch gestern zulegen und mit einem Plus von 0,6% aus dem Handel gehen. Auch in Wien vermochten die hohen Inflationszahlen aus den USA die Marktteilnehmer nicht aus dem Konzept zu bringen, da ein Anstieg in dieser Größenordnung erwartet worden war, Sorgen vor einer noch stärker anziehenden Preisentwicklung wurden dadurch nicht bestärkt. Die Meldungslage zu den einzelnen Unternehmen gestaltete sich wieder einmal sehr mager, einzig bei Immofinanz gab es einiges an Aufsehen. Der tschechische Milliardär Radovan Vitek, der bereits Kernaktionär des Immobilienunternehmens ist, will sich nun die Mehrheit sichern, die von Vitek kontrollierte CPI Property ...

Den vollständigen Artikel lesen ...