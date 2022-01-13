BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 52 (44) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 141 (130) EUR - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 10 (9,80) EUR - 'UNDERWEIGHT'BERENBERG HEBT K+S AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 20 (13) EURCREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 48,20 (47,40) EUR - 'OUTPERFORM'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 7,30 (7,20) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 16 (15) EUR - 'NEUTRAL'JEFFERIES 'BEST IDEAS' U.A. CANCOM, NORDEX, SIXT, CTS, FLATEXDEGIRO, DERMAPHARMJEFFERIES SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 64,90 (65,30) EUR - 'HOLD'MORGAN SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 137 (139) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 28,50 (32) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR STRÖER AUF 98 (107) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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