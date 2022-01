Die Experten vom Bankhaus Spängler sehen weiterhin keine Alternativ zu Aktien. "Bei Aktien rechnen wir weiterhin mit einer positiven Entwicklung, auch wenn die Volatilität zunehmen wird", so Vorstandsmitglied Nils Kottke. In jedem Fall war 2021 das Jahr der Aktien - jedoch mit regionalen Unterschieden - vor allem in den etablierten Märkten Europa und USA. "Das neue Jahr steht für uns erneut unter dem Motto 'TINA - There Is No Alternative'. Wir meinen damit, dass auch im laufenden Jahr kein Weg an Aktien vorbeiführt", erklärt Kottke. "Als mögliche Stolpersteine für die Aktienmärkte sehen wir geopolitische Entwicklungen, etwaige Fehler in geldpolitischen Entscheidungen, den weiteren Pandemieverlauf und den stärkeren ...

