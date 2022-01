Die Analysten von Stifel bestätigen die Kauf-Empfehlung für Pierer Mobility und passen das Kursziel von 86,0 auf 86,1 Euro an. Vontobel bestätigt ebeso das "Buy" für Pierer Mobility und erhöht das Kursziel von 97,4 auf 100,0 Euro. Kepler Cheuvreux bleibt bei Wienerberger auf "Halten" und erhöht das Kursziel von 34,0 auf 35,0 Euro. EVN stufen die Kepler Cheuvreux-Analysten weiter mit "Kaufen" ein, passen aber das Kursziel von 34,0 auf 33,0 Euro an. Jefferies bestätigt A1 Telekom Austria mit "Kaufen" und erhöht das Kursziel von 8,5 auf 8,8 Euro. JP Morgan bekräftigt das Overweight-Rating für voestalpine und hebt das Kursziel von 41,5 auf 42,0 Euro an. Die Credit Suisse sieht ams als Outperform-Kandidaten mit Kursziel 17,6 Franken.

Den vollständigen Artikel lesen ...