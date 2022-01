Das in der Schweiz ansässige und an der Nasdaq notierte Sporttechnologie- und Datenunternehmen Sportradar hat Jim Brown zum Head of Integrity Services & Harm Prevention in Nordamerika bestellt. Brown wird seinen Sitz in den USA haben und an Andreas Krannich, Managing Director von Sportradar Integrity Services, berichten und dabei seine Erfahrung in den Bereichen Risikomanagement, Strategieentwicklung, Geschäftsprozessbewertung und -design sowie Risikominderung bei Sportwetten einbringen.

