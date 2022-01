Warimpex hat einen 56 Prozent-Anteil an den zwei Jupiter Towers in der Airportcity St. Petersburg erworben. Somit hält Warimpex nicht nur 100 Prozent an der Projektgesellschaft Avielen, die die Airportcity St. Petersburg entwickelt hat, sondern jetzt auch 100 Prozent an allen Gebäuden in der Airportcity St. Petersburg. Das Projekt generiert einen jährlichen operativen Cashflow von rund 8 Mio. Euro. "Mit der Übernahme der Anteile an den beiden Bürotürmen haben wir unseren gesamten Büroimmobilienbestand auf über 100.000 m2 vermietbare Fläche erweitert. Die Airportcity St. Petersburg ist ein Standort, der für uns großes Potential für weitere Developmentprojekte bereithält", so Franz Jurkowitsch, CEO von Warimpex.

Den vollständigen Artikel lesen ...