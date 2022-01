DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:05 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.717,25 +0,0% -0,9% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.884,75 -0,0% -2,7% Euro-Stoxx-50 4.310,16 -0,1% +0,3% Stoxx-50 3.819,29 -0,2% +0,0% DAX 16.005,37 -0,0% +0,8% FTSE 7.544,90 -0,1% +2,3% CAC 7.192,15 -0,6% +0,6% Nikkei-225 28.489,13 -1,0% -1,1% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 170,16 -0,06 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. -0,06 +0,00 +0,12 US-Rendite 10 J. 1,75 +0,00 +0,24

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,47 82,64 -0,2% -0,17 +9,7% Brent/ICE 84,82 84,67 +0,2% 0,15 +8,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.823,81 1.825,97 -0,1% -2,16 -0,3% Silber (Spot) 23,25 23,16 +0,4% +0,09 -0,3% Platin (Spot) 977,50 981,88 -0,4% -4,38 +0,7% Kupfer-Future 4,55 4,58 -0,6% -0,03 +1,9%

Die Ölpreise zeigen sich wenig verändert, nachdem sie am Vortag in Reaktion auf die wöchentlichen US-Öllagerdaten deutlich zugelegt hatten. Die Ölbestände waren auf den tiefsten Stand seit 2018 gefallen. Dagegen verzeichneten die Benzin- und Dieselbestände aufgrund der negativen Omikron-Auswirkungen einen deutlichen Anstieg.

AUSBLICK AKTIEN USA

An der Wall Street zeichnet sich ein wenig veränderter Start in den Handel ab, nachdem die US-Börsen am Vortag den bereits erwarteten starken Anstieg der Jahresteuerung auf 7 Prozent gut verkraftet haben. Die Inflation war damit auf den höchsten Stand seit 1982 gestiegen. Am Markt wird jedoch erwartet, dass damit der Höhepunkt in den USA erreicht ist. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich nun wieder stärker auf die Corona-Pandemie und ihre Folgen auf die Bilanzen der Unternehmen, denn in den USA läuft die Berichtssaison an. So wird Delta Air Lines im Tagesverlauf Geschäftszahlen vorlegen. Zudem äußern sich mehrere Mitglieder der US-Notenbank zu ihren geldpolitischen Ansichten. Die Marktbeobachter versprechen sich hiervon weitere Hinweise über den künftigen geldpolitischen Kurs der Fed. Mit dem Börsendebüt des US-Finanzinvestors TPG steht das erste große IPO in diesem Jahr an. Die Marktteilnehmer dürften ihn genau beobachten, da er angesichts der anhaltenden Unsicherheiten am Markt als Stimmungsbarometer gilt.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erzeugerpreise Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 200.000 zuvor: 207.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte treten auf der Stelle. Seit Tagen tendieren die Aktienmärkte damit seitwärts. Den nächsten Impuls könnte die US-Berichtssaison liefern, die nun an Fahrt aufnimmt. Aktien vom britischen Online-Modehändler Asos springen in London über 10 Prozent nach oben. Asos bestätigte nun die Gesamtjahresprognose trotz Lieferkettenproblemen und der Unsicherheiten um die neue Corona-Variante. In den vier Monaten bis Ende Dezember wurde ein Umsatzanstieg von rund 5 Prozent erreicht. Dies kommt bei Investoren gut an, die nicht einmal damit gerechnet hatten, kommentiert Russ Mould von AJ Bell. Das Solar-Unternehmen SMA (-7,4%) hat am Vorabend die Gewinnprognose (EBITDA) für das Vorjahr mehr als halbiert. "Mitten im Januar will der Markt so etwas nicht mehr hören", so ein Händler. Im Blick steht bei Thyssenkrupp (+0,7%) der geplante Börsengang von Uhde Cholorine Engineers (UCE). Das gemeinsam mit De Nora betriebene Unternehmen soll unter dem Namen Nucera an die Börse gebracht werden. Thyssenkrupp rechnet im Geschäft mit Anlagen zur Herstellung von grünem Wasserstoff mit massivem Wachstum. Die Chancen auf einen Aufstieg von Daimler Truck (+0,4%) in den DAX im März nehmen zu. Aufgrund der Outperfomance seit dem Spin-Off festigt die Aktie ihre Stellung als so genannter Fast-Entry-Kandidat. Mit einer Streubesitz-Marktkapitalisierung von gut 17 Milliarden Euro fährt Daimler Truck sogar auf einen Platz unter den 25 größten DAX-Titeln.

DEVISEN

zuletzt +/- % Do, 9:08 Uhr Mi, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1458 +0,1% 1,1472 1,1425 +0,8% EUR/JPY 131,21 +0,0% 131,25 131,10 +0,3% EUR/CHF 1,0454 -0,1% 1,0462 1,0450 +0,8% EUR/GBP 0,8349 +0,0% 0,8352 0,8343 -0,6% USD/JPY 114,52 -0,1% 114,41 114,74 -0,5% GBP/USD 1,3724 +0,1% 1,3735 1,3693 +1,4% USD/CNH (Offshore) 6,3659 +0,1% 6,3636 6,3622 +0,2% Bitcoin BTC/USD 43.727,21 -0,3% 43.778,09 43.539,10 -5,4%

Am Devisenmarkt gibt der Dollar nach seinem kräftigen Rücksetzer vom Vortag noch etwas nach. Der Dollar-Index verliert 0,1 Prozent. Der Euro steigt auf 1,1458 Dollar, nachdem er im Tief am Vortag noch bei knapp über 1,1350 gelegen hatte. Abwärts gegangen war es mit dem Dollar nach Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten für Dezember, die einen Anstieg der Jahresteuerung um 7 Prozent ausgewiesen hatten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend mit Verlusten haben die ostasiatischen Aktienmärkte geschlossen. Die Indizes konsolidierten die teils kräftigen Gewinne vom Vortag. An der japanischen Börse bremste der stärkere Yen, was die Exportaussichten japanischer Unternehmen verschlechtert. Daneben verwiesen Marktteilnehmer auf die Corona-Pandemie als Belastungsfaktor. In Schanghai sprachen Händler von Zurückhaltung im Hinblick auf das nahende chinesische Neujahrsfest. Schwach zeigten sich unter anderen Aktien von Spirituosenherstellern, weil wegen der Corona-Pandemie der Konsum zu den Neujahrsfeierlichkeiten enttäuschen könnte. In der gesamten Region waren erneut Energie- und Ölwerte gesucht nach dem jüngsten Anstieg der Energie- und Ölpreise. In Tokio verteuerten sich Inpex um 1,2 Prozent, in Hongkong legten ENN Energy um 3,1 und CNOOC und Petrochina um 0,8 bzw. um 1,8 Prozent zu. Petrochina kündigte zudem für 2021 einen starken Gewinnanstieg an. In Sydney schlossen die Ölwerte Santos und Woodside 1,6 bzw. 2,3 Prozent fester. Stärker verkauft wurden in Hongkong Aktien aus dem Immobiliensektor, nachdem zuletzt diverse Unternehmen Zinszahlungen nicht leisten konnten und nun Geschäftsbereiche verkaufen müssen. China Evergrande lagen im Späthandel 3,6 und China Vanke 4,3 Prozent zurück. Country Garden verloren 7,0 und Country Garden Services um 5,2 Prozent. In Seoul ging es für Posco gegen den Markt um 0,3 Prozent nach oben. Der Stahlhersteller sagte für 2021 ein Rekordergebnis für den operativen Gewinn voraus. Mando verbilligten sich um 4,4 Prozent, nachdem der Autozulieferer Ergebnisse vorgelegt hatte, die von hohen Rohstoffkosten belastet wurden. Taiwan Semiconductor schlossen 2,4 Prozent im Minus. Unmittelbar nach Handelsende legte der Halbleiterriese Geschäftszahlen vor, die Rekorde bei Gewinn und Umsatz zeigten. Zum Plus an der australischen Börse trugen maßgeblich Rohstoffaktien bei. Rio Tinto gewannen mit den robusten Konjunkturaussichten 4,1 und BHP 3,8 Prozent. Der Kurs des Eisenerzspezialisten Fortescue stieg um 2,5 Prozent. Crown Resorts (+8,8%) profitierten von einem nachgebesserten Übernahmeangebot durch Blackstone.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt zeigen sich am Donnerstag wenig verändert. Nachdem die im Rahmen der Erwartungen ausgefallenen US-Verbraucherpreise keine Rolle spielten, stehen heute die US-Erzeugerpreise im Blick. Hier wird für den Monat Dezember mit einem Anstieg von 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat gerechnet. Zunehmend Akzente dürfte die in den USA beginnende Berichtssaison setzen. Auch in Europa legen immer mehr Unternehmen vorläufige Kennziffern vor.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayers Pharma-Chef macht Investoren zum Xarelto-Übergang Hoffnung

Zwei der neuen Bayer-Medikamente geben Anlass zur Hoffnung, dass der in wenigen Jahren auslaufende Patentschutz für den bisherigen Bestseller Xarelto den Pharma- und Agrarkonzern aus Leverkusen weniger treffen wird als bislang angekündigt.

BMW beteiligt sich an Finanzierungsrunde von Heycharge

BMW beteiligt sich mit seiner Venture-Capital-Sparte als Lead-Investor am Münchner Start-up Heycharge, das den Zugang für das Laden von Elektro-Pkw vereinfacht. Mit seiner zum Patent angemeldeten Technologie ermöglicht Heycharge das Laden von Elektroautos in Tiefgaragen und Parkhäusern unabhängig von einer Internetverbindung, wie BMW mitteilte. Insgesamt sammelte das Start-up 4,7 Millionen US-Dollar ein.

Heidelbergcement startet 2. Tranche von Aktienrückkauf

Heidelbergcement startet die zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms früher als ursprünglich geplant bereits im ersten Quartal. Die im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms erworbenen Aktien würden eingezogen, teilte der Zementhersteller mit.

IPO/Börsenmantel 468 geht in Frankfurt aufs Parkett

Die 468 SPAC II SE will mit einer Privatplatzierung bis zu 250 Millionen Euro erlösen und strebt in Frankfurt eine Notierung an. Das Unternehmen ohne operatives Geschäft will bis zu 25 Millionen Einheiten zu je 10 Euro verkaufen, wobei jede Einheit aus einer Aktie und einem Drittel einer Garantie besteht, wie die Luxemburger mitteilten.

Chef der Aareal-Sparte Aareon tritt zurück

Der Vorstandsvorsitzende der Aareon AG, Manfred Alflen, hat zum 31. März 2022 seinen Rücktritt aus dem operativen Geschäft angekündigt. Zum Nachfolger hat der Aufsichtsrat der Aareon AG zum 1. April 2022 Hartmut Thomsen bestellt, der von SAP zur Aareon wechseln wird, wie die Muttergesellschaft Aareal Bank AG mitteilte.

Aurelius-Tochter Ideal Shopping verkauft Sparte

Eine Tochter der Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA trennt sich von einer Sparte. Ideal Shopping Direct Limited habe den Verkauf ihres Geschäftsbereichs "Create and Craft", eines Teleshopping-Kanals für Bastelprodukte, vereinbart, teilte Aurelius mit. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Nordex erhält Auftrag über 72 MW von Enefit Green in Finnland

Der Windkraftanlagenhersteller Nordex hat einen Auftrag von der Enefit Green AS zur Lieferung und Errichtung von 13 Windenergieanlagen erhalten. Der 72-Megawatt-Windpark Tolpanvaara entsteht in Nordösterbotten etwa 700 km nördlich von der finnischen Hauptstadt Helsinki. Mit der Errichtungen der Turbinen soll im Sommer nächsten Jahres begonnen werden.

Rheinmetall erhält Auftrag für zunächst 55 Einsatzfahrzeuge

Rheinmetall hat einen Auftrag aus dem Schlüsselmarkt Innere Sicherheit erhalten. Das Beschaffungsamt hat dem Düsseldorfer Technologiekonzern den Zuschlag über die Lieferung des neuen geländegängigen, geschützten Mehrzweckfahrzeugs des Typs Survivor R als neuem "Sonderwagen 5" erteilt. Der Vertrag hat ein Volumen im Umfang eines zweistelligen Millionen-Euro-Betrages.

Südzucker erzielt wieder Nettogewinn in 3Q/9M

Südzucker hat im dritten Quartal und in den ersten neun Monaten nach den endgültigen Zahlen auch unter dem Strich wieder Gewinne geschrieben. Unter anderem trugen hierzu ein höherer operativer Gewinn sowie geringere Verlustbeiträge aus Restrukturierungen und at-Equity-Beteiligungen bei.

Thyssenkrupp-Wasserelektrolyse soll unter dem Namen Nucera wachsen

Thyssenkrupp rechnet im Geschäft mit Anlagen zur Herstellung von grünem Wasserstoff mit massivem Wachstum. Binnen vier Jahren erwartet der Ruhrkonzern mit Umsätzen zwischen 600 und 700 Millionen Euro in seinem bisher noch kleinen Geschäft mit der alkalischen Wasser-Elektrolyse, wie er zum Kapitalmarkttag von Thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers (UCE) mitteilte.

Voltabox erwartet Anteilsaufstockung durch Ankerinvestor Trionity

Die Voltabox AG erwartet, dass Großaktior Trionity Invest durch die Wahrnehmung einer bislang noch nicht ausgeübten Call-Option die Kontrollschwelle von 30 Prozent an dem Unternehmen überschreiten wird.

OMV kündigt milliardenschwere Abschreibungen für 4. Quartal an

Der österreichische Ölkonzern OMV muss für das vierte Quartal 2021 milliardenschwere Wertberichtigungen und Abschreibungen vornehmen. Wie die OMV AG im Zuge ihres Trading Update mitteilte, belaufen sich diese cash-unwirksamen Maßnahmen auf schätzungsweise rund 1,7 Milliarden Euro und beziehen sich auf Anlagevermögen von Adnoc Refining, das Segment Exploration und Produktion und das Düngemmittelgeschäft der Kunststoff-Tochter Borealis.

OMV steigert Raffineriemarge im 4. Quartal kräftig

Der österreichische Ölkonzern OMV hat im vierten Quartal 2021 mehr Öl und Gas produziert als im Vorjahreszeitraum. Die durchschnittliche tägliche Produktion lag bei 491.000 Barrel Ölaquivalent (boed), nachdem sie im Vorjahreszeitraum 472.000 Barrel betragen hatte, wie das Unternehmen mitteilte. Im Vorquartal betrug die Förderung 470.000 Barrel.

Tesco profitiert von starkem Weihnachtsgeschäft

Der britische Einzelhändler Tesco hat dank starker Umsätze im Weihnachtsgeschäft die Jahresprognose leicht angehoben. Das nach Marktanteil größte britische Lebensmittelhändler teilte mit, dass der flächenbereinigte Einzelhandelsumsatz in den 19 Wochen bis zum 8. Januar im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 Prozent gestiegen ist, im dritten Geschäftsquartal um 2,4 Prozent und in der Weihnachtszeit um 3,2 Prozent.

Strafmaß für Bluttest-Unternehmerin Holmes Ende September

Das Strafmaß für die wegen Betrugs verurteilte Gründerin der US-Bluttest-Firma Theranos, Elizabeth Holmes, wird erst Ende September festgelegt.

Hitachi halbiert Anteil an Hitachi Construction - Presse

Die Hitachi Ltd will offenbar etwa die Hälfte ihrer Anteile an Hitachi Construction Machinery Co an die Itochu Corp und das Private-Equity-Unternehmen Japan Industrial Partners verkaufen. Das berichtet der öffentlich-rechtliche Rundfunk NHK am Donnerstag unter Berufung auf ungenannte Quellen.

