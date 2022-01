Unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch findet man die täglichen Podcast-Pläusche zum Nachhören, hier die Nachlese zu gestern. - Frequentis hat nicht nur unsere "Ride the Bullet"-Wertung für jene Titel, die 2022 die längste Phase mit Plustagen vom 1. Handelstagen weg hatten, gewonnen, sondern auch unsere "Firestarter"-Wertung. Man war im Jahr 2022 der 1. ATXPrime-Wert, der auf Schlusskursbasis 20,22 Prozent Plus hatte. Dies ging sich per Dienstag-Schluss folgendermassen aus: Kurs 32,1 Euro dividiert durch Ultimo-2021-Kurs von 26,7 Euro =1,202247 oder exakt 20,22 Prozent. Unpackbar, oder? Es war auch die schnellste Kursverdoppelung in der noch jungen Börsegeschichte von Frequentis: 439 Tage von 29.10.2020 (Kurs 16) bis 11.01.2022 (Kurs 32,1) ....

