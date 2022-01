Die Fabasoft AG hat insgesamt 70 Prozent der Geschäftsanteile an KnowledgeFox GmbH mit Sitz in Wien abgeschlossen. Der Beteiligungserwerb erfolgte einerseits durch den Kauf bereits bestehender Geschäftsanteile von nicht im Unternehmen mitarbeitenden Gesellschaftern (49,9 Prozent) und andererseits durch Kapitalerhöhung (auf insgesamt 70 Prozent des Stammkapitals). Das Unternehmen mit Sitz in Wien hat im Geschäftsjahr 2021 mit 11 Beschäftigten einen Umsatz von rund 1 Mio. Euro erwirtschaftet und ist mit seinen Trainings-Apps in 12 Sprachen und auf vier Kontinenten vertreten. "Die Beteiligung an KnowlegdeFox ist ein konsequenter Schritt in der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie. Fabasoft stellt eigenständigen Unternehmen mit hervorragenden, ...

