Geringer als erwartet gestiegene Erzeugerpreise in den USA im Dezember konnten dem Aktienmarkt heute nur kurzzeitig einen positiven Impuls verleihen. Sie stiegen um nur 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat, was eine Indikation dafür sein könnte, dass sich das Inflationstempo nun wieder verlangsamt. Denn die Erzeugerpreise laufen der Entwicklung der Verbraucherpreise in der Regel voraus. Der Deutsche Aktienindex entfernte sich nach den Daten zwar komfortabel von der 16.000er Marke, musste sich dann ...

