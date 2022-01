Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Kostad +8,11% auf 20, davor 5 Tage im Minus (-48,61% Verlust von 36 auf 18,5), SBO -0,14% auf 35,95, davor 4 Tage im Plus (6,51% Zuwachs von 33,8 auf 36), Kapsch TrafficCom +0,86% auf 14,12, davor 4 Tage im Minus (-2,23% Verlust von 14,32 auf 14), Goldbarren (250g, philoro) -0,58% auf 12968,7, davor 3 Tage im Plus (0,93% Zuwachs von 12923,3 auf 13043,8), Goldbarren (100g, philoro) -0,57% auf 5203,5, davor 3 Tage im Plus (0,93% Zuwachs von 5185,37 auf 5233,57), Josef Manner & Comp. AG -11,11% auf 104, davor 3 Tage im Plus (10,38% Zuwachs von 106 auf 117). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Polytec Group 8,1 (MA100: 8,06, xU, davor 184 Tage unter dem MA100), Strabag 37,8 (MA100: 37,8, xU, davor 57 Tage unter dem MA100). Folgende ...

