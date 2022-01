Podcast https://boersenradio.at/page/podcast/2588 Heute reden wir über Bawag/Goldentree. It takes two, Andritz, Agrana, S&T, Ronnie Spector, Florian Heindl, Val Kilmer und Ving Rhames. Letztere sind Film-Kontrahenten in "7 Below" von Christian Baha, der im Film den Dr. Lipski spielt. Und Gernot Blümel wird ja künftig für Dr. Lipski, äh Christian Baha, arbeiten. Der ATX TR verlor am Donnerstag -0,31% auf 8087,87 Punkte. Year-to-date liegt der ATX TR nun 3,05% im Plus. Es gab bisher 6 Gewinntage und 3 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 0,31%, vom Low ist man 3,05% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2022 ist der Dienstag mit 1,74%, der schwächste ist der Montag mit -0,55%. Die aktuell längste Serie: Immofinanz mit 5 Tagen Plus in Folge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...