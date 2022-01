Aktien: Pfizer angelt sich nächsten Biotech-Partner

Anzeige / Werbung Die Kooperation zwischen Pfizer und Biontech macht sich in der Corona-Krise beidseitig bezahlt. Nun kooperiert Pfizer mit einer weiteren Biotech-Firma - auf einem anderen Gebiet. Die Aktie ist allerdings angeschlagen. Die Corona-Krise verhilft dem deutschen Biotechnologieunternehmen Biontech zum wirtschaftlichen Durchbruch: Der auf der neuartigen mRNA-Technologie basierende Covid-19-Impfstoff der Mainzer Firma spült auch dem Produktions- und Vertriebspartner Pfizer Milliarden in die Kassen. Kein Wunder, dass Pfizer nun weitere Kooperationen eingeht. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie der US-Pharmakonzern mitteilte, wurde eine Partnerschaft mit dem US-Biotechnologieunternehmen Beam Therapeutics vereinbart. Es geht demnach um die Entwicklung von neuen Therapien gegen seltene Erkrankungen. Beam erhalte eine Vorauszahlung von 300 Millionen Dollar, so Pfizer weiter. Darüber hinaus könnten Beam den Angaben zufolge weitere erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen winken. Pfizer bezifferte diese auf bis zu 1,05 Milliarden Dollar. Beam solle zunächst die Forschungsaktivitäten leiten. Pfizer-Aktie konsolidiert Die Aktie von Pfizer hat sich nach Erreichen des Rekordhochs im Dezember beruhigt und konsolidiert am Rekordhoch. Der Aufwärtstrend ist intakt, doch der MACD (Momentum) ist rückläufig und belastet den Titel. Die Unterstützung liegt bei 54 Dollar und sollte nicht unterschritten werden, um das positive charttechnische Bild zu erhalten. Die nächste Unterstützung liegt bei rund 50 Dollar. Enthaltene Werte: US7170811035,US60770K1079,US6700024010,US09075V1026,NL0015436031

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )