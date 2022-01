Andritz erhielt von Taylor Steel den Auftrag zur Lieferung einer neuen Herr-Voss Stamco-Querteilanlage für das Werk in Stoney Creek, Ontario. Die Linie wird im Werk von Andritz Metals USA Inc. in Pennsylvania entwickelt und gefertigt und ist auf die spezifischen Produktanforderungen von Taylor Steel zugeschnitten und beinhaltet ein Präzisionswalzenvorschubsystem gepaart mit einer Produktionsschere, die sowohl lange also auch kurze Platinen mit hoher Effizienz und äußerster Genauigkeit schneiden kann, teilt Andritz mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...