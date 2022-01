Die aktuell längste Serie: Allianz mit 9 Tagen Plus in Folge (Performance: 9.51%) - die längste Serie dieses Jahr: Allianz 9 Tage (Performance: 9.51%). Tagesgewinner war am Donnerstag Manz mit 4,58% auf 48,00 (118% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 3,56% - es war der 1. Tagessieg 2022, Rang 6 im dad.at trending) vor Polytec Group mit 4,25% auf 8,10 (249% Vol.; 1W 8,43%) und K+S mit 3,98% auf 17,65 (159% Vol.; 1W 10,35%). Die Tagesverlierer: Tesla mit -6,75% auf 1031,56 (110% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -3,11%), SMA Solar mit -8,06% auf 33,10 (328% Vol.; 1W -9,41%), jd.com mit -6,49% auf 71,44 (86% Vol.; 1W 6,98%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Tesla (66851,82 Mio.), Apple (29102,09) und Amazon (16826,97) ....

