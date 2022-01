Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse musste am Donnerstag mit Abschlägen enden, nach zwei Gewinntagen in Folge kam es gestern zu einem Rückgang von 0,3%. Auch am heimischen Markt herrschte eher Zurückhaltung, die zuletzt vorgelegten makroökonomischen Daten waren in den Kursen eingepreist, neue Meldungen, die die Investoren zu Käufen hätten bewegen können, gab es nicht. Von Analystenseite gab es einen optimistischen Kommentar zur ATX-Entwicklung, trotz anhaltender Coronapandemie und rasch steigender Inflation sehen die Experten der Erste Group dem angefangenen Jahr für die Wiener Börse positiv entgegen, für den ATX sehen sie weiteres Aufwärtspotenzial, das Kursziel für den Leitindex liegt bei 4500 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...