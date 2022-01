IFCN SW - Inficon vorl. Gj Umsatz etwa $515 Mio, Erw. $504,3 Mio IIA AV - Syquant Capital SAS erhöht Short-Position in Immofinanz - Susquehanna International kappt Short-Position in Immofinanz SOON SW - Sonova Holding kauft Alpaca Audiology in USA für $310 Millionen DWS - DWS VORL. Q4 BER. VORSTEUERGEW. EU378 MIO, ERW. EU263,7 MIO ECV - Encavis kauft spanischen Solarpark mit 56,3 Megawatt PAH3 - Porsche wird seine Sportwagen-Ikone vom Typ 911 mit einem Hybrid-Antrieb ausstatten. Der 911 werde kein Plug-in-Hybrid, sondern bekomme eine sehr sportliche Hybridisierung, wie sie Porsche bereits im Rennsport einsetze, sagte Vorstandschef Oliver Blume dem Handelsblatt. Mit Blick auf das Ergebnis 2021 sagte Blume: "Nur so viel vorab: Wenn die Kostenstruktur besser geworden ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...