Unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch findet man die täglichen Podcast-Pläusche zum Nachhören, hier die Nachlese zu gestern.- rund um die Verpflichtung von Gernot Blümel ist auch Christian Baha wieder viel in den Medien. Er ist auch Schauspiler: "7 Below - Haus der dunklen Seelen" mit Val Kilmer und Ving Rhames ist dabei mein Liebling. Christian Baha spielt Dr. Lipski. Gut, man kennt ihn mehr für "Wall Street II" oder "Transformers", aber in "7 Below" spielt er eine größere Rolle und metzelt sich mit den Stars Wer wen metzelt, verrate ich nicht. Der IMDb-Eintrag zu diesem Film: "A group of strangers trapped in a time warp house where a terrible event transpired exactly 100 years ...

Den vollständigen Artikel lesen ...