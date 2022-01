Podcast: https://boersenradio.at/page/podcast/2590. Heute reden wir über Lenzing, die two getaked haben, Andritz, Immofinanz, Lisa Oberndorfer, Michael Berl, Peter Brezinschek, Magnus Brunner, Leonore Gewessler, Stefan Marin. ZUM MARKT: Der ATX TR verlor am Freitag -0,36% auf 8058,61 Punkte. Year-to-date liegt der ATX TR nun 2,67% im Plus. Es gab bisher 6 Gewinntage und 4 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 0,67%, vom Low ist man 2,67% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2022 ist der Dienstag mit 1,74%, der schwächste ist der Montag mit -0,55%. Die ATX TR-Stundenentwicklung vom Freitag: In der Eröffnungsstunde bis 8 Uhr um 0 fester auf 8087,87 Punkte, dann 8080,15 (9 Uhr), 8077,33 (10 Uhr), 8074,57 (11 Uhr), 8059,79 (12 Uhr), 8038,38 (13 Uhr), 8018,74 (14 ...

