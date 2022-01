Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX testete in dieser Woche die 4.000-Punkte-Marke und überspringt diese auch kurzfristig. Auch wenn sie letztendlich nicht gehalten werden konnte, stand am Schluss ein Plus von 0,5% zu Buche, während die meisten bedeutenden internationalen Indizes eher seitlich bzw. negativ tendierten. Die Berichtssaison wurde mit dem Trading Update der OMV und Q3-Ergebnissen der Agrana eingeläutet. Die OMV berichtete steigende Produktions- und Absatzmengen bei stark gestiegenen Öl- und Gaspreisen sowie deutlich erhöhte Raffinerie-Margen. Höchst erfreulich, wären da nicht auch (Cash-unwirksame) Wertberichtigungen in Höhe von EUR 1,7 Mrd., die die Aktie am Ende "nur" mit einem Plus von 0,1% aus der Woche gehen ließen. Die Q3 21/22 Zahlen ...

