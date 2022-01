Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Wie erwartet testet der ATX in dieser Woche die 4.000 Punkte. Am Donnerstag kletterte der österreichische Leitindex zum ersten Mal seit über 13 Jahren über diese magische Marke, leider letztendlich nicht ganz erfolgreich. Die technischen Indikatoren vermitteln weiterhin ein positives Bild, auch wenn das Momentum und einige andere Oszillatoren an Dynamik verloren haben. Der DMI zeigt an, dass sich ein neuer Aufwärtstrend ausgebildet hat, wenn auch (noch) etwas schwach ausgeprägt. Für die nächste Woche erwarten wir einen erneuten Angriff auf die 4.000-Punkte-Marke. Bedeutende Widerstände (bis auf die 4.000 Punkte) sehen wir derzeit nicht."

