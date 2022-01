Der Softwareanbieter Teamviewer hat eine turbulente Woche hinter sich! Nachdem die Aktie zuletzt quasi dauerhaft unter Beschuss war, gelang am Mittwoch so etwas wie ein kleiner Befreiungsschlag. Das Unternehmen hat im Rahmen eines Financial Updates die Prognosen für 2021 bestätigt und dabei sogar die Erwartungen der Marktteilnehmer leicht übertroffen.

Umsätze von rund 500 Millionen Euro bei einer Umsatzrendite von 47 Prozent reichten Sherri Malek, um die Einschätzung zu Teamviewer zu bestätigen. So spricht die Analystin der RBC für Teamviewer nach wie vor eine Kaufempfehlung aus. Das Kursziel beziffern die Kanadier auf 25 Euro. Ausgehend vom Freitagsschlusskurs ...

