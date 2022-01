Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech war in den vergangenen Monaten quasi täglich und weltweit präsent. Doch gerade jetzt obwohl die Fallzahlen explodieren, wird es an der Börse für die Aktie derzeit extrem turbulent. Grund dafür dürfte die Experteneinschätzung sein, dass der mildere Verlauf der Omikron-Variante den Impfdruck deutlich reduziert. Möglicherweise ist die Pandemie sogar schon in diesem Jahr endgültig Geschichte…

Dementsprechend trüben sich natürlich auch die Umsatzaussichten für BioNTech massiv ein. Nach einem Umsatz für das Jahr 2021 von rund 16 bis 17 Milliarden Euro geht man in Mainz aufgrund von zahlreichen Lieferverträgen auch für 2022 mit einem reinen Impfstoffumsatz in Höhe von 13 bis 17 Milliarden Euro aus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...