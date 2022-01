Der Softwarespezialist Teamviewer hat eine turbulente Woche hinter sich. Am Mittwoch hat das Unternehmen im Rahmen eines Financial Updates die Prognosen für 2021 bestätigt. Umsatz rund 505 Millionen Euro, Gewinn mehr als 250 Millionen Euro und eine Marge von rund 47 Prozent reichten aus, um die Aktie in die Höhe zu schießen. Der Kurs legte zeitweise um rund 20 Prozent zu…

Allerdings wurde ein Großteil dieser Gewinne am Donnerstag und Freitag schon wieder abverkauft. Trotzdem sehen die Analysten die Aktie beinahe durch die Bank (deutlich) unterbewertet. Doch um diese Unterbewertung zu korrigieren, muss Teamviewer nun zunächst einmal den Kursrutsch stoppen. Die kommenden zwei, drei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...