Der Technologiekonzern S&T erwartet für das Geschäftsjahr 2022 basierend auf dem Auftragsbestand ein zweistelliges organisches Wachstum auf 1,5 Mrd. Euro bei einer EBITDA-Marge von 10 Prozent. Zu einem erfolgreichen Start in das angelaufene Geschäftsjahr würde vor allem das Geschäftsfeld "Smart Trains" beitragen, in dem im Jänner 2022 neue Großaufträge im Bereich von Zugfunklösungen mit einem Gesamtvolumen von rund 170 Mio. Euro gewonnen werden konnten, so das Unternehmen. Die Guidance für 2022 würde keine Effekte aus dem derzeit evaluierten etwaigen Verkauf des IT-Services Bereiches beinhalten, heißt es zudem. CEO Hannes Niederhauser: "Wir sind überzeugt, dass das Geschäftsjahr 2022 ein gutes Jahr ...

