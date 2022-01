Glaxosmithkline lehnt Milliarden-Angebot von Unilever für Konsumgütersparte ab (HB)Spanien prüft gemeinsamen Einstieg mit IAG bei Air Europa (Kreise)Leonteq AG ist eine neue Kooperation mit der VP Bank AG für strukturierten Anlageprodukten eingegangen Delticom AG: Erfolgreicher Verkauf der Anteile an der Delticom North America Inc. Frankfurter Flughafen erholt sich 2021 auf fast 25 Millionen Passagiere "Wir wollen, dass Hornbach eigenständig bleibt", Gespräch mit Holdingchef Albrecht Hornbach (FAZ) LEG-CFO sieht in Portfolioausbau wichtigen strategischen Schritt (BÖZ) Rhön-Klinikum AG einigt sich mit dem Land Hessen über Absichtserklärung zu Investitionsfördermitteln S&T stellt lediglich stabile Marge in Aussicht - Zweistelliges Wachstum - GJ 2021 im Rahmen der ...

